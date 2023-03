Fernando Santos przyznał się do błędu. „Ta pozycja go ogranicza”

Fernando Santos przyznał się do błędu w sprawie Szymańskiego

Pomocnik Feyenoordu nie zachwycił w pierwszym meczu. Nie jest to jednak wyłącznie jego wina, bo nie zagrał na swojej nominalnej pozycji. Podczas konferencji prasowej po meczu z Albanią Santos przyznał, że wystawienie Szymańskiego na skrzydle było złym pomysłem. - Zagrał na prawej stronie, bo wydawało mi się, że jego jakość techniczna pozwoli na grę, jakiej oczekuję. Chciałem, aby schodził do środka i oddawał strzały swoją mocniejszą lewą nogą. Później zrozumiałem jednak, że ta pozycja go ogranicza. To można dostrzec dopiero w treningach, a zwłaszcza w meczach. Trenerzy też cały czas się uczą i ewoluują - tłumaczył selekcjoner.