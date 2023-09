- To jest coś, co zdarza się w piłce. Było w mojej historii wielu zawodników, których nie powoływałem, a później zostali ze mną mistrzami Europy. Wszystko zależy od momentu, w jakim ten zawodnik się znajduje. Widziałem, że Krychowiak jest gotowy i będzie przydatny, dlatego go powołałem - ocenił selekcjoner reprezentacji Polski.