68-latek dokonał paru zmian w codziennym funkcjonowaniu kadry narodowej. Jedną z nich jest podawanie wyjściowego składu zawodnikom na odprawie w dniu meczu, a nie dzień wcześniej, jak miało to miejsce za poprzednich selekcjonerów. Teraz już wszystkie karty są jednak odkryte. Serwis uefa.com podał jedenastkę zawodników, która wybiegnie od pierwszej minuty do rywalizacji z naszymi południowymi sąsiadami.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Czechami:

Skład Czechów na mecz z Polską:

- W głowie mam już 99 procent wyjściowego składu na to spotkanie. Piłkarze jeszcze o niczym nie wiedzą. Zagrają ci, którym zaufam w 100 procentach. Kłopoty z kontuzjami na pewno nie wpłyną na naszą wizję meczu z Czechami i to, jak chcemy w nim zagrać. Liczę na zwycięstwo - mówił Santos na czwartkowej przedmeczowej konferencji prasowej.

- Kozłowski w ogóle z nami nie trenował. Ktoś powiedział, że brał udział we wtorkowych zajęciach, ale to nieprawda. Nie był obecny na żadnym treningu. Kontuzje to normalna rzecz w piłce nożnej. Zdarzają się i będą się zdarzać. Dlatego właśnie powołujemy na zgrupowanie tylu zawodników. Wysłałem nominacje do 25 graczy, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się na zgrupowaniu albo między jednym a drugim meczem - dodawał selekcjoner na 24 godziny przed meczem.