Fernando Santos odkrył karty. Znamy skład na mecz z Niemcami

Kibice reprezentacji Polski i Niemiec musieli czekać na mecz pomiędzy tymi drużynami dokładnie siedem lat. 16 czerwca 2016 roku podopieczni Adama Nawałki bezbramkowo zremisowali z piłkarzami Joachima Loewa w drugiej kolejce fazy grupowej mistrzostw Europy. Jak dobrze pamiętamy, do rywalizacji międzysąsiedzkiej doszło także w eliminacjach do tamtego turnieju - we Frankfurcie "Die Mannschaft" wygrało 3:1, ale wcześniej, w październiku 2014 r. "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy w historii odnieśli nad nim zwycięstwo (2:0 po golach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili).