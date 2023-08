Reprezentacja Polski. Fernando Santos ogłosił powołania na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią

Wygrana z naszymi zachodnimi sąsiadami poprzedziła jednak jedną z największych wpadek w historii naszej kadry, bo ciężko inaczej nazwać to, co stało się w Kiszyniowie. Polacy prowadzili już 2:0, by w drugiej połowie w kuriozalnych okolicznościach wypuścić wszystko z rąk, co zakończyło się wstydliwą porażką 2:3. Wokół tego spotkania pojawiło się także z czasem wiele innych wątpliwych moralnie sytuacji, ale ze strony sportowej przede wszystkim bardzo utrudniło sytuację naszych reprezentantów w grupowej tabeli.