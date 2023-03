Takich jednostek czasu w polskim sporcie jest już kilka. Najsłynniejsza jest 1 wenta, oznaczająca 15 sekund. To pokłosie wydarzeń z mistrzostw świata w piłce ręcznej z 2009 roku, kiedy Polakom pod wodzą trenera Bogdana Wenty zostało 15 sekund do końca meczu z Norwegią. - To jest bardzo dużo czasu - mówił wtedy trener Wenta, rozrysowując akcję biało-czerwonych. I rzeczywiście, wystarczyło! Od tej pory 1 wenta oznacza 15 sekund, czyli bardzo dużo czasu na to, by coś zmienić.