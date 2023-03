Santos w podróży

68-latek w ostatnim czasie nie próżnuje. Selekcjoner wybrał się między innymi do Barcelony, gdzie spotkał się z Robertem Lewandowskim. W Salonikach Santos obejrzał mecz PAOK z AEK Ateny (na boisku pojawił się Damian Szymański, a na ławce zasiadł Tomasz Kędziora). Nie ominął także polskich stadionów, obserwując spotkania w Warszawie, Płocku i Gdańsku.

Dwa tygodnie temu Portugalczyk pojawił się w Poznaniu, gdzie zobaczył rewanż Lecha z FK Bodø/Glimt w Lidze Konferencji Europy, natomiast w ten weekend zameldował się w Łodzi, gdzie spotkał się z Józefem Młynarczykiem - znajdującym się w sztabie reprezentacji do lat 21 - a także obejrzał spotkanie Widzewa z Wartą Poznań . A w planach jest już kolejny mecz.

Selekcjoner zobaczy Szymańskiego

To zaplanowane na czwartek spotkanie Szachtara Donieck ze Feyenoordem Rotterdam. Mecz 1/8 Ligi Europy zostanie rozegrany w Warszawie na stadionie Legii, a na trybunach pojawi się właśnie Santos. Towarzyszyć mu będzie trener bramkarzy kadry Fernando Justino. Portugalczycy nie będą jednak oglądać bramkarzy, a pomocnika - Sebastiana Szymańskiego.

Wiele wskazuje na to, że 23-latek pojawi się na boisku, na które wrócił (po kontuzji kolana) w sobotę. I chociaż w spotkaniu z FC Groningen na murawie spędził tylko 21 minut, to po wygranym 1:0 meczu na konferencji prasowej pochwalił go trener lidera Eredivisie Arne Slot.