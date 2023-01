Fernando Santos może przejść do historii. Wyprzedzi Leo Beenhakkera

Pierwszy informacjęo tym, że Portugalczyk wylądował w Warszawie, podał portal Sport.pl. Interii udało się jednak potwierdzić, że Santos faktycznie jest o krok od objęcia polskiej kadry. Co więcej: do podpisania umowy ma dojść jeszcze dzisiaj . Wcześniej jednak w siedzibie PZPN odbędzie się spotkanie szkoleniowca z prezesem Cezarym Kuleszą, z którym ustalone mają zostać ostatnie szczegóły osiągniętego ustnie porozumienia.

Jak dowiedział się Sebastian Staszewski, umowa Santosa ma obowiązywać do zakończenia eliminacji mistrzostw Europy. Jeśli 68-letniemu szkoleniowcowi uda się awansować na rozgrywany w Niemczech turniej, kontrakt zostanie automatycznie przedłużony. Ale nie do zakończenia mistrzostw, a do końca następnego cyklu eliminacyjnego: kwalifikacji do mistrzostw świata w 2026 roku.