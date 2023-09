Porażka z Albanią może spowodować pożegnanie się Santosa z Polską? "To może być jego koniec"

Zdaniem dziennikarza Szymona Borczucha, jeśli mecz z Albanią zakończy się porażką Polski, Santos może znaleźć się w bardzo niewygodnej sytuacji. Skomplikuje się sytuacja "Biało-Czerwonych" w grupie eliminacji do Euro 2024, a ostatecznie może dojść do tego, że Portugalczyk będzie zmuszony spakować walizki i pożegnać się z naszą kadrą.

"Nie chciałbym takiego scenariusza, ale jeżeli w meczu z Albanią coś się potoczy nie po myśli reprezentacji Polski, to może być jego koniec. Wiemy, z jaką opinią tu przyszedł. Wiemy, co to za trener. Nie jest to najniżej opłacany selekcjoner w historii naszej kadry. Dostał konkretne zadanie do wykonania, a zupełnie inaczej to sobie wyobrażaliśmy" - twierdzi Borczuch w rozmowie z Meczykami.