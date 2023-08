Fernando Santos może mieć jeden problem z głowy. Ale jest też zła wiadomość

Ulga Fernando Santosa? Wyjaśnia się sytuacja Przemysława Frankowskiego

Jak informuje portal Sport.pl, Frankowski ostatecznie ma nie wystąpić w ligowym meczu z AS Monaco, natomiast powinien być w stanie przyjechać na zgrupowanie reprezentacji Polski. Choć to, czy zagra w najbliższych spotkaniach, zależeć będzie oczywiście od decyzji sztabu.

Według wspomnianych doniesień, do dyspozycji selekcjonera w najbliższym czasie nie będzie natomiast inny potencjalny kadrowicz - Arkadiusz Reca. Zawodnik na co dzień występujący we włoskiej Spezii doznał bowiem urazu mięśnia dwugłowego uda.