Fernando Santos leci do Kataru. Znamy powód podróży selekcjonera

Santos leci do Kataru

Jak potwierdziła Interia Sport, Portugalczyk wybierze się do Kataru w niedzielę. Towarzyszyć mu będzie dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna. W Dosze trener naszej kadry ma przebywać do środy, natomiast do Warszawy wróci dopiero pod koniec tygodnia (samo forum odbędzie się 8 i 9 maja).



W Katarze selekcjonerzy z całego świata spotkają się, aby podczas specjalnego forum podsumować ubiegłoroczny mundial. Co ciekawe, chociaż Santos reprezentować będzie Polskę, to w trakcie turnieju był trenerem portugalskiej kadry i to o jej występach będzie mógł powiedzieć najwięcej.