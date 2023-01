Fernando Santos zdecydował, gdzie zamieszka

Santosa w pracy z "Biało-Czerwonymi" mają wspierać polscy trenerzy, a poważnym kandydatem do objęcia funkcji asystenta Portugalczyka jest Tomasz Kaczmarek. Z ustaleń Interii wynika, że blisko pracy z kadrą jest także Łukasz Piszczek, który obecnie uczestniczy w kursie UEFA dla przyszłych trenerów.

Jak przekazał z kolei portal Meczyki.pl, Santos podjął już pierwszą ważną decyzję. 68-latek planuje na stałe zamieszkać w Warszawie, co odróżnia go od jednego z poprzedników. Przypomnijmy, że Paulo Sousa nie zdecydował się na zamieszkanie w Polsce, za co był zresztą szeroko krytykowany.