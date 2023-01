Fernando Santos we wtorek zostanie oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. W poniedziałek 68-letni Portugalczyk przyleciał do Polski i spotkał się z prezesem PZPN. Panowie uzgadniali ostatnie szczegóły kontraktu, co - jak pokazują wydarzenia z jesieni ubiegłego roku - może odegrać niebagatelną rolę w nadchodzących miesiącach.