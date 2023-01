Fernando Santos i jego najbliżsi ludzie. Jeden z nich asystuje mu od 20 lat

Skompletowanie dobrego sztabu Fernando Santosa to kluczowa sprawa

- Jeżeli prezes Kulesza decyduje się już na zagranicznego fachowca, to ja sobie nie wyobrażam, by popełnił ten sam błąd, który popełnił Boniek przy zatrudnieniu Paula Sousy. Pozwolił mu na zrobienie trenerskiej kliki obcokrajowców i nie włożył mu do sztabu żadnego Polaka. Na pewno by Sousa jednego, drugiego, czy trzeciego do siebie wziął. Była nawet propozycja, aby dołączyć do sztabu Andrzeja Juskowiaka, który jest inteligentny i zna język portugalski. Wszystko pasowało. Nie doszło to jednak do skutku, a szkoda - powiedział Interii wicemistrz olimpijski z Barcelony, były wiceprezes i kandydat na prezesa PZPN-u Marek Koźmiński.