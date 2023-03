Fernando Santos dotrzyma słowa. Ważne spotkanie z polskimi trenerami

Jak udało się nam potwierdzić, w czwartek dojdzie do rozmowy selekcjonera pierwszej reprezentacji ze wszystkimi trenerami polskich kadr młodzieżowych. Na spotkaniu, które rozpocznie się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej o godzinie 11, poza Santosem pojawią się także jego asystent João Carlos, trener-analityk Ricardo Santos i trener bramkarzy Fernando Justino. Według naszych informacji na zapoznawczej odprawie pojawią się między innymi selekcjoner kadry do lat 21 Michał Probierz, trener drużyny U-20 Miłosz Stępiński czy zespołu do lat 19, Marcin Brosz, a także opiekunowie reprezentacji U-18, U-17 czy U-16

Santos dotrzymuje słowa

- Chciałbym zająć się nie tylko pierwszą reprezentacją, ale także sięgnąć do korzeni, czyli drużyn młodzieżowych. Naprawdę to lubię, lubię mieć wpływ na to, co dzieje się w kadrach do lat 15, 17, 19 i tak dalej. To tam zaczyna się nasza przyszłość. Zatem nie, nie mam zamiaru przyjechać do Polski, popracować, zarobić trochę pieniędzy i wrócić do Portugalii. Chcę pomóc reprezentacji teraz, ale zamierzam także pomóc jej w zbudowaniu przyszłości. Dlatego mam zamiar być kimś w rodzaju koordynatora systemu szkolenia - zadeklarował w rozmowie z Interią.