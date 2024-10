Fatalny występ Dawidowicza i ogromne zaskoczenie. „Może liczyć na kolejne powołania”

- To może grajmy czwórką obrońców, np. Kiwior, Bednarek, Walukiewicz i Matty Cash. I taka czwórka nie wyglądałaby najgorzej... Bo co do Dawidowicza, to nie wierzę, że w ogóle znajdzie się w planach Probierza na mecze listopadowe. Może będzie w kadrze, ale nie w pierwszym składzie. Ten zawodnik, to co najwyżej "zadaniowiec", którego wpuszcza się w drugiej połowie. Ale to nie jest piłkarz, który może zaczynać w podstawowym składzie - uważa Gikiewicz.