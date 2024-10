Fatalny scenariusz dla Polaków. To może być kolejny rywal i to nie wszystko

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór zremisowała z drużyną Chorwacji w Lidze Narodów UEFA 3:3 i choć "Biało-Czerwonym" należą się oczywiście brawa za powalczenie o wynik do końca, to nic nie zmienia faktu, że wizja awansu do ćwierćfinałów LN wciąż jest dla podopiecznych Michała Probierza mocno mglista. Jeśli zaś nie uda im się dostać do fazy pucharowej rozgrywek, to czekać ich będzie bezpośredni spadek do dywizji B, lub - co najbardziej prawdopodobne na ten moment - baraż o utrzymanie. Tymczasem w nim może dojść do starcia z potęgą...