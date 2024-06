Fatalny początek zgrupowania. Pierwszy kadrowicz Probierza kontuzjowany

Niedziela to pierwszy dzień zgrupowania drużyny narodowej, stanowiącego ostatni etap przygotowań przed wylotem na finały Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz nie zdążył jeszcze przywitać się z piłkarzami, a już dotarły do niego niepokojące wieści. W sobotnim meczu kadry U-21 kontuzji nabawił się Oliwier Zych, wcześniej powołany do dorosłej reprezentacji w trybie specjalnym. Jego dyspozycja zdrowotna stanęła pod dużym znakiem zapytania.