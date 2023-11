Fatalny obraz po meczu kadry. Bolesna ocena Polaków. "Coś się rozsypało"

Mecz z Czechami był spotkaniem ostatniej, dość wątłej, szansy na to, by przedłużyć nasze nadzieje awansu na Euro 2024. Nawet zwycięstwo nie dawało pewności, ale pozwalało łudzić się, że jeszcze może się udać. Ostatecznie jednak podopieczni Michał Probierza zremisowali to spotkanie 1:1 i po końcowym gwizdku na Stadionie Narodowym w Warszawie już wiedzieliśmy, że zostały nam tylko baraże.

Zabrakło drugiej bramki w pierwszej połowie. Bramka Czechów zmieniła losy meczu. Zachowali się bardzo dobrze, szybko rozegrali rzut wolny, nie zdążyliśmy się zorganizować, przywróciło ich to do życia. Czułem, że przez następne 25 minut nie było sytuacji ani dla nas, ani dla nich. Dopiero pod koniec mieliśmy kontrolę ~ ocenił po spotkaniu strzelec jedynego gola dla Polski Jakub Piotrowski.

Po meczu piłkarze zebrali się na środku boiska i dłuższą chwilę rozmawiali ze sobą. Głos zabierali m.in. Wojciech Szczęsny i Kamil Grosicki.

- Powiedzieliśmy sobie, że musimy z takim zaangażowaniem wychodzić w każdy mecz i dawać z siebie wszystko. Na takim meczu, na takiej pierwszej połowie i końcówce drugiej połowy można budować drużynę na przyszłość - powiedział Piotrowski.

Nicola Zalewski: Szkoda, że ten mecz nie poszedł tak, jak chcieliśmy

Bolesne słowa legendy kadry. "Nie zasługujemy"

Zarówno dziennikarze, jak i i kibice zgromadzeni na Stadionie Narodowym w Warszawie mieli niestety wrażenie, że nasza drużyna nadal nie zrobiła oczekiwanych postępów. I mimo tego, że pod wodzą Probierza jeszcze nie przegrała, to remisy z Mołdawią czy skromna wygrana z Wyspami Owczymi chluby nie przynoszą, a mecz z Czechami, choć zakończony podziałem punktów, do wybitnych też nie należał. W składzie brakuje stabilizacji, na co zwracał uwagę były reprezentant Jacek Bąk.

Wtórował mu były znakomity napastnik "Biało-Czerwonych" Tomasz Frankowski, który w rozmowie z "TVP Sport" roztoczył raczej pesymistyczną wizję przyszłości polskiej kadry.

Nie ma tu zbyt wielu pozytywów. Naszą nadzieję można upatrywać w tym, że niespodzianki w piłce nożnej się zdarzają. Może jakimś psim swędem doczołgamy się do tych mistrzostw. Szkoda, że tak to wygląda. Wydawało się, że będziemy mieli drużynę na lata, a tu naprawdę coś się rozsypało w tych eliminacjach ~ ocenił "Franek".

"Muszę z żalem to stwierdzić, że nie zasługujemy na Euro. Musieliśmy wygrać, a my nie narzuciliśmy swojego stylu gry" - dodał.

Co dalej z reprezentacją Polski?

Mimo słów Frankowskiego o tym, że nie zasługujemy na Euro, szanse awansu wciąż są. Baraże są już praktycznie przesądzone, a co za tym idzie, otwiera się okazja, by na mistrzostwa jednak pojechać. Wiele będzie zależało od tego, z kim przyjdzie nam się w nich zmierzyć, ale przy szczęśliwym dla nas układzie, możemy trafić na niżej notowanych rywali i na turniej do Niemiec jednak awansować.

Pytanie tylko, co dalej? Robert Lewandowski z kadrą kończyć nie zamierza, zobaczymy go zresztą także w starciu towarzyskim z Łotwą, ale jeśli udałoby się awansować, będzie to zapewne jego ostatni wielki turniej z kadrą. Taką deklarację złożył już Wojciech Szczęsny, który głośno mówi o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.

Następców nie widać, a jak słusznie zauważył Frankowski, wszystko się rozjechało. Czy Probierzowi uda się to wszystko poskładać? Czasu na to, wbrew pozorom, za dużo nie ma.

Polacy mocno zawiedli w eliminacjach do EURO 2024

Adam Buksa