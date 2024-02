Fatalne wieści z obozu barażowych rywali Polaków. Probierz odebrał już wiadomość

We wrześniu piłkarz doznał kontuzji kolana. Do gry wrócił dopiero w lutym. Zdążył zaliczyć dwie ligowe potyczki i... ponownie musi leczyć uraz.

Walia w barażach o Euro 2024 zagra bez kapitana. To potencjalny rywal Polski

To oznacza, że Ramsey musi zapomnieć o udziale w barażach o awans do finałów Euro 2024.

- Będę go wspierał codziennie tak bardzo, jak tylko potrafię. Wiem, co teraz czuje. To nie jest łatwe dla piłkarza wrócić po pięciu miesiącach przerwy i ponownie doznać kontuzji. Mam nadzieję, że wróci tak szybko, jak to będzie możliwe. Gwarantuje nam jakość, której potrzebujemy - powiedział w rozmowie z BBC turecki trener walijskiej ekipy Erol Bulut.