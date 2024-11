Fatalne wieści. Problemy w reprezentacji Polski, Probierz ujawnia wprost

Nie jest dane wrócić Kacprowi Kozłowskiemu do reprezentacji Polski. Michał Probierz powołał 21-latka na zbliżające się listopadowe zgrupowanie, lecz na drodze naszego piłkarza kolejny raz stanęła kontuzja. Potwierdził to sam selekcjoner, cytowany przez portal Meczyki.pl. Z jego ust padło przy tym nazwisko piłkarza, który może dołączyć do naszej kadry narodowej.