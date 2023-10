Fatalne wieści dla reprezentacji Polski. Nie ma już odwrotu. Będzie oficjalny komunikat

Niedzielny remis z Mołdawią na PGE Narodowym (1-1) pozbawił reprezentację reprezentację Polski kontroli nad sytuacją w grupie E. Znów nie wszystko zależy od nas. Zachowujemy szanse na awans do ME bezpośrednio z grupy, ale trzeba liczyć na potknięcia rywali .

Nikt w tej chwili nie zaprząta sobie głowy rankingiem FIFA. Ale już wiadomo (dane za serwisem football-ranking.com), że w najnowszym notowaniu "Biało-Czerwoni" znajdą się na dopiero 31. miejscu . To nasza najniższa lokata od marca 2016 roku.

Czechy, Łotwa i... baraże? Polacy wciąż biją się o awans do Euro 2024

Zwycięstwo nad Wyspami Owczymi (2-0) sprzed tygodnia oznaczało kolejne 4,18 pkt w rankingu. Remis w starciu z Mołdawianami to jednak aż 9,51 pkt na minusie . W efekcie stracimy w nadchodzącym rozdaniu 5,32 pkt.

To fatalne wieści w kontekście eliminacji MŚ 2026. Jeśli podopieczni Michała Probierza utrzymają niekorzystny kurs, mogą za to zapłacić gorszą pozycją startową przed batalią o kolejny turniej mistrzowski. Widmo przesunięcia do trzeciego koszyka jest w tej chwili całkiem realne.