Fatalne wieści dla Michała Probierza. Fala problemów reprezentantów Polski

Selekcjoner wielokrotnie powtarzał, jak ważne dla niego jest to, aby jego piłkarze byli ważnymi elementami w swoich zespołach klubowych. - Najważniejsze, by piłkarze grali regularnie - podkreślał bardzo często w poszczególnych wywiadach. Wobec tego selekcjoner może wręcz załamać ręce, gdy spojrzy na sytuację Biało-Czerwonych w angielskiej Premier League. Tam, jak na razie mamy czterech reprezentantów. Mowa o: Jakubie Kiwiorze , Jakubie Moderze , Mattym Cashu i Janie Bednarku .

Reprezentanci Polski z problemami w Premier League. Michał Probierz może się załać

Tak naprawdę przy żadnych z tych nazwisk po pierwszej kolejce Probierz plusa nie postawi. Jakub Kiwior bowiem znalazł się poza kadrą Arsenalu na inaugurację sezonu, a Fabrizio Romano zapewnia, że nie ma mowy o żadnych kłopotach zdrowotnych . "Kanonierzy" pokonali przed własnymi kibicami Wolves 2:0, a nasz podstawowy środkowy obrońca oglądał to wszystko jedynie z poziomu trybun. Mówi się wiele o możliwym transferze i wydaje się, że to dobra droga.

W identycznej sytuacji znalazł się Jakub Moder, a więc prawdopodobnie jedna z największych polskich nadziei na lepsze jutro w naszej piłce. Środkowy pomocnik nie mieści się w planach nowego trenera Brighton and Hove Albion i również nie znalazł się w kadrze na inaugurację Premier League . "Mewy" mierzyły się z Evertonem i nie dały swoim rywalom żadnych szans, wygrywając 3:0 w naprawdę bardzo dobrym stylu. Pomocnik z pewnością także musi poszukać nowego miejsca pracy.

W zdecydowanie lepszej sytuacji jest Matty Cash. Prawy obrońca Aston Villi mecz z West Hamem United rozpoczął w pierwszym składzie, ale na tym pozytywy się kończą. Nasz defensor bowiem najpierw sprowokował nieco wątpliwy rzut karny dla gospodarzy, a później opuścił boisko z grymasem bólu na twarzy, trzymając się za okolice uda. Aston Villa pokonała "Młoty" 2:1. Pozostaje mieć nadzieję, że to będą malutkie kłopoty 27-letniego defensora.

Pełny mecz rozegrał z kolei Jan Bednarek, który wspólnie z Southampton wrócił do Premier League. "Święci" przegrali jednak z grającym w dziesiątkę Newcastle 0:1. Pozytywem może być fakt, że nasz defensor zebrał za to spotkanie całkiem niezłe noty. Pozostaje liczyć na to, że podobnie będzie po meczach reprezentacji Polski, bo zdrowy Bednarek u Michała Probierza ma raczej niepodważalną pozycję.