Fatalne prognozy przed meczem Polaków. Najgorzej od lat. Brak "Lewego" mocno zaszkodził

Reprezentacja Polski w piłce nożnej już niebawem rozegra dwa niezwykle istotne spotkania eliminacji do Euro 2024 - z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią . Wyjazdowa potyczka z Farerami odbędzie się już 12 października. Będzie to debiut w nowej roli Michała Probierza , który otrzymał misję ratowania eliminacji dla naszej drużyny.

Kadra bez "Lewego" nikogo nie obchodzi?

Gospodarze sprawią sensację?

Co ciekawe, choć kibicom niespieszno na stadion, tamtejsze media mocno podgrzewają atmosferę. Dziennikarze na Wyspach Owczych przed meczem eliminacji do mistrzostw Europy z reprezentacją Polski nie kryją... optymizmu i bojowego nastawienia. Farerscy dziennikarze są przekonani, że ich drużynę narodową stać na pokonanie podopiecznych trenera Michała Probierza!

Już remis z Polakami byłby ogromną sensacją. Natomiast gdyby wygrali, byłoby to czymś nie do wyobrażenia. A gdyby faktycznie uczynili to przy wypełniony ledwie w połowie stadionie, dla wielu tamtejszych fanów mogłoby to być słodko-gorzkie doświadczenie.