Selekcjoner Fernando Santos nie będzie mógł skorzystać z kompletu graczy, których powołał do kadry na inaugurację el. Euro 2024. W poniedziałkowy wieczór do Warszawy dotarły wyniki badań Kamila Piątkowskiego, który w miniony weekend doznał kontuzji w spotkaniu ekstraklasy Belgii. - Uraz mięśniowy, którego doznał we wczorajszym meczu ligowym, wyklucza jego udział w meczach z Czechami i Albanią - poinformował na Twitterze team manager drużyny narodowej, Jakub Kwiatkowski.