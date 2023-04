Fernando Santos w szoku, polscy kibice "znokautowani", piłkarze jakby w jednej sekundzie znaleźli się na deskach - początek meczu z Czechami, w Pradze, to był koszmar rodem z najbardziej mrocznego snu . Portugalski szkoleniowiec po kilkudziesięciu sekundach wyglądał tak, jakby lada moment musiał zażyć garść tabletek, żeby wytrzymać emocjonalnie przy ławce rezerwowych.

Marek Koźmiński "dobija" Fernando Santosa. "Mamy ogromny kłopot"

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by prowadzony przeze mnie zespół w ten sposób zaczął spotkanie - mówił później Santos i te słowa są najlepszym komentarzem do tego, gdy niespełna miesiąc temu, już po trzech minutach, "Biało-Czerwoni" przegrywali 0:2 (ostatecznie było 1:3). Kilka dni później rehabilitacja przyszła z Albanią, ale zwycięstwo 1:0 tylko w małej części ukoiło skołatane nerwy. W końcówce bowiem niewiele zabrakło, a Polacy daliby sobie wydrzeć trzy punkty, co byłoby już totalną katastrofą.