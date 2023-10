Fatalna pogoda w Thorshavn. Tak będą wyglądały warunki podczas meczu Polaków

Zawodnicy naszej kadry tylko na chwilę wyszli na spacer , by rozprostować kości i zaczerpnąć świeżego powietrza. Ubrani w nieprzemakalne kurtki, kaptury i czapki, kulili się przed zimnem i deszczem.

Koszmarne warunki nie przeszkodziły za to doktorowi kadry Jackowi Jaroszewskiemu, by wraz z kilkoma współpracownikami rozpocząć dzień od przebieżki po farerskich pagórkach. Jak pochwalił się lekarz kadry, wraz z towarzyszami przebiegli ponad 13 km. To więcej, niż średnio biegają zawodowi piłkarze podczas 90-minutowego meczu.