Fatalna diagnoza dla reprezentanta Polski. "Nie jest w stanie grać w piłkę"

Początkowo prognozowano, że Moder wróci do treningów półtora miesiąca przed finałami mistrzostw świata w Katarze . Sprawa jednak przedłużała się i okazało się, że potrzebny jest kolejny zabieg . A to oznaczało, że mundial Moder musiał spisać na straty.

Rzeczywistość okazała się jednak jeszcze bardziej bolesna. Co prawda w marcu zawodnik powoli zacząć wracać do treningów, ale sztab medyczny szybko doszedł do wniosku się, że jest na to zdecydowanie za wcześnie.