Fantastyczna deklaracja Lewandowskiego! Zaczęło się od pytania o córkę

- To jest wyjątkowe i fantastyczne uczucie. Wiadomo, że rodzina mnie wspiera każdego dnia i ile to dla mnie znaczy. Ile wysiłku i wsparcia jest potrzebne. Dla dumnego taty to było przeżycie wyjątkowe i na pewno dla nas to będzie pamiątka na całe życie. To coś wyjątkowego wyjść z córką na Narodowy. Wiadomo, że druga córka pewnie zobaczy i będzie chciała - uśmiechnął się Lewandowski.

