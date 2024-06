Fabiański zaskoczył. Takie słowa o bramkarzach kadry. „Słyszy się różne rzeczy”

On się cieszy tym, że jest na boisku. Prezentuje się bardzo dobrze, kiedy tylko dostanie szansę. Jest dwójką, tak decydują kolejni selekcjonerzy, natomiast to, co jest u "Skorupa" fajne, to to, że taki stan rzeczy w żaden sposób nie osłabia jego zaangażowania.

~ Łukasz Fabiański