Występ Roberta Gumnego w środowym meczu z Włochami stoi pod dużym znakiem zapytania. Obrońca Lecha Poznań wciąż zmaga się z problemami żołądkowymi.

Robert Gumny nie dokończył wtorkowego treningu reprezentacji Polski U-21, bo znów odezwały się problemy żołądkowe piłkarza - poinformował na Twitterze dziennikarz TVP Sport Hubert Bugaj.

Wszystko wskazuje więc na to, że kłopoty zdrowotne wyeliminują prawego obrońcę ze środowego meczu z Włochami. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21 w Bolonii będzie kluczowe dla losów awansu do fazy play-off, a co za tym idzie - na Igrzyska Olimpijskie.

To właśnie przez problemy żołądkowe Gumny nie wystąpił już w niedzielnym spotkaniu z Belgami, wygranym przez "Biało-Czerwonych" 3-2. Wówczas zastąpił go Karol Fila z Lechii Gdańsk i to najpewniej on znajdzie się w składzie na mecz z Włochami i stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania Federico Chiesy.

Włosi także wygrali pierwsze spotkanie w grupie A, pokonując Hiszpanię 3-1 w hicie fazy grupowej. Jeżeli Polacy zdołaliby jutro urwać punkty faworytom, wówczas sensacyjny awans do kolejnej fazy byłby już na wyciągnięcie ręki.

Zdjęcie Robert Gumny / Przemysław Szyszka / East News

WG