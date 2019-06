Euro U-21: Włochy - Polska. Michniewicz podał skład Orłów

Selekcjoner Czesław Michniewicz odkrył karty przed wieczornym (21.00) meczem reprezentacji Polski z Włochami na Euro U-21 w Bolonii. Zapraszamy na relację na żywo!

Zdjęcie Trener Czesław Michniewicz i Szymon Żurkowski /PAP/EPA

Obie ekipy wygrały swoje pierwsze spotkania, ale dzisiejszy mecz ma kluczowe znaczenie dla kwestii awansu do półfinału Euro, a co za tym idzie na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Do półfinałów awansują zwycięzcy trzech grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc.



Na otwarcie Polacy pokonali w grupie A Belgów 3-2, a Włosi wygrali 3-1 z Hiszpanami.

W porównaniu z meczem z Belgią, Michniewicz dokonał dziś tylko jednej zmiany personalnej. Nie zagra Konrad Michalak, a na boisku pojawi się Paweł Bochniewicz, który wzmocni obronę.



Szkoleniowiec wciąż nie może skorzystać od pierwszej minuty z chorego Roberta Gumnego.

Skład Polski: Kamil Grabara - Karol Fila, Mateusz Wieteska, Paweł Bochniewicz, Kamil Pestka - Krystian Bielik, Filip Jagiełło, Szymon Żurkowski, Patryk Dziczek, Sebastian Szymański - Dawid Kownacki.

Skład Włoch: Alex Meret - Claud Adjapong, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco - Nicolo Barella, Rolando Mandragora, Lorenzo Pellegrini - Riccardo Orsolini, Patrick Cutrone, Federico Chiesa.



WS