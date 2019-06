Mało kto spodziewał się, że reprezentacja Polski rozpocznie Euro U-21 od dwóch zwycięstw. Po sensacyjnym pokonaniu 1-0 Włochów "Biało-Czerwoni" są o krok od półfinału mistrzostw oraz awansu na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Blisko, ale wciąż daleko.

Zdjęcie Polacy w meczu z Włochami /PAP/EPA

Sprawdź sytuację w "polskiej" grupie Euro U-21!

Reklama

W minioną niedzielę podopieczni Czesława Michniewicza wygrali 3-2 z Belgią. W środę przyszło im mierzyć się z gospodarzami mistrzostw i zwyciężyli po golu Krystiana Bielika, mimo że Włosi mieli mnóstwo okazji do zdobycia bramek.

"Biało-Czerwoni" z kompletem punktów przewodzą w grupie A, a do półfinałów awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza ekipa z drugich miejsc.

Sytuacja reprezentacji Polski wydaje się komfortowa, ale to tylko pozory. Najgorszy scenariusz może zepchnąć naszą drużynę na trzecie miejsce w grupie, co oznaczałoby koniec marzeń o półfinale i igrzyskach.



W ostatniej kolejce fazy grupowej Polska zagra z Hiszpanią. Remis lub wygrana będą oznaczały utrzymanie przez "Biało-Czerwonych" pierwszego miejsca, a co za tym idzie awans do półfinału i turnieju olimpijskiego.

Przy równej liczbie punktów o wyższym miejscu w tabeli decydują w pierwszej kolejności bezpośrednie mecze. Sytuacja skomplikuje się zatem, jeśli Polska przegra z Hiszpanią. Obie drużyny zrównają się punktami, ale to Hiszpanie przeskoczą nas w tabeli ze względu na zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku.

Sprawa będzie jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli Polska ulegnie Hiszpanii, a Włosi wygrają z Belgami. Wtedy trzy zespoły będą miały po sześć punktów i o kolejności w tabeli zadecyduje tzw. mała tabela.

W małej tabelce (Polska, Włochy, Hiszpania) "Biało-Czerwoni" mają na razie trzy punkty i 1-0 w bramkach, Włosi trzy punkty i 3-2 w bramkach, a Hiszpanie zero punktów i 1-3 w bramkach.



Stan posiadania Włochów w małej tabelce już się nie zmieni. Wystarczy jednak, że Hiszpania wygra 2-0 z Polską, a wtedy nasza drużyna spadnie na trzecie miejsce w tabeli. Zakładając oczywiście zwycięstwo Włochów nad Belgami.

Do półfinałów mistrzostw awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc. Półfinaliści pojadą na przyszłoroczne igrzyska. Jeśli w półfinale znajdzie się Anglia, która nie może wystawić drużyny olimpijskiej, otworzy się szansa dla pozostałych drużyn z drugich miejsc w grupach. Rozegrają one baraż o awans do turnieju olimpijskiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polskie zespoły poznały rywali w II rundzie eliminacji do LM i LE. Wideo INTERIA.TV

WS