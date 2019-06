Polscy piłkarze grają z Belgią we włoskim Reggio Emilia na inaugurację mistrzostw Europy U-21. Euro jest jednocześnie walką o bilety na igrzyska olimpijskie w Tokio. Dołącz do relacji na żywo!

Oprócz Polaków i Belgów w grupie A rywalizują też Włosi i Hiszpanie.

Do półfinałów awansują zwycięzcy trzech grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc.

Cztery najlepsze zespoły mistrzostw (półfinaliści) zapewnią sobie awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie.

W przypadku awansu do czołowej czwórki Anglii, otworzy się szansa dla innej drużyny. Kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii nie mogą bowiem wystawić oddzielnych reprezentacji w igrzyskach. To oznacza, że o prawo występu w Tokio zagrają dwa pozostałe zespoły z drugich miejsc w grupach. Dodatkowy mecz odbędzie się w takim wypadku w piątek 28 czerwca w Cesenie.

W turnieju mogą wystąpić nawet piłkarze urodzeni w 1996 roku. Liczy się bowiem wiek w momencie rozpoczęcia eliminacji.

Euro U-21: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz

