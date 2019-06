Dotkliwa porażka z Hiszpanią 0-5 na zakończenie fazy grupowej młodzieżowych mistrzostw Europy rozgrywanych we Włoszech i San Marino, pozbawiła Polaków awansu do półfinału turnieju oraz kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Bramkarz reprezentacji Kamil Grabara po męsku skomentował to, co "La Rojita" zrobiła z naszym zespołem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska za burtą ME U-21! Sroga porażka z Hiszpanią. Wideo INTERIA.TV

Jeśli ktoś z naszych kadrowiczów miałby odczuwać choćby delikatną, osobistą satysfakcję z występu przeciwko Hiszpanii, to z pewnością mógłby to być właśnie Grabara. Nasz bramkarz mecz zaczął wybornie od znakomitej interwencji po groźnym strzale Daniego Olmo, ale w kolejnych minutach musiałby być cudotwórcą, aby powstrzymać nawałnicę i zaradzić takiemu oblężeniu bramki, jakie zespół z Półwyspu Iberyjskiego zafundował naszej drużynie.

Reklama

Mimo wpuszczenia aż pięciu goli bramkarz Liverpoolu, który ostatnie bardzo udane miesiące spędził na wypożyczeniu w duńskim Aarhus, nie miał się czego wstydzić. Jednak ambitny 20-latek, który między słupkami imponuje spokojem i nerwami ze stali, jest daleki od przypisywania sobie jakichkolwiek plusów.

"Od zera do bohatera, od bohatera do frajera - piłka nożna, dzięki za doping i miłe słowa" - wypalił na Twitterze nasz zawodnik.

Przed kamerą TVP Sport nieco pogłębił swój przekaz. - Chyba śmiesznie byłoby powiedzieć, że zagrałem przyzwoity mecz puszczając pięć bramek. Nie analizuję tego w tych kategoriach. Przegraliśmy jako drużyna, wygrywaliśmy jako drużyna. Od bohaterów do frajerów i czasami tak to w piłce działa, trzeba się z tym pogodzić. Szkoda, że sześć punktów po dwóch meczach nie wystarczyło. Przegraliśmy z Hiszpanami 0-5 i o tyle byliśmy od nich gorsi - skomentował Grabara.

- Było widać, że w tym dniu ten rywal jest poza naszym zasięgiem. Cóż, taka jest piłka... To takie wyświechtane slogany, ale za bardzo nic nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy na antenie i oglądają nas młodsi widzowie, więc to nie ma sensu. Byliśmy gorsi, przegraliśmy i tak kończy się nasza historia i historia tej kadry, na czym chyba najbardziej ubolewam, bo to fajna grupa. Powiem tak: z perspektywy dwóch lat 0-5 w ostatnim meczu na pewno nam się nie należało - podsumował golkiper.

AG