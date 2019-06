Selekcjoner reprezentacji Polski odsłonił karty. Czesław Michniewicz ogłosił jedenastkę, jaką Polacy rozpoczną spotkanie z Hiszpanią, decydujące o ich dalszych losach w Euro U-21. W składzie nie ma kontuzjowanego Dawida Kownackiego.

Napastnik i kapitan kadry ucierpiał w czasie wygranego 1:0 spotkania z Włochami. W piątek wziął udział tylko w początkowej części treningu i nie zdołał dojść do pełni sił przed starciem z Hiszpanią. W składzie zastąpi go Adam Buksa, napastnik Pogoni Szczecin, który pojawił się już na boisku w końcówce meczu z Włochami. Jak zapowiedział przed kamerą TVP Michniewicz, w razie potrzeby Kownacki uda się na rozgrzewkę i sam zdecyduje, czy będzie w stanie pomóc kolegom.



Po raz pierwszy w czasie turnieju na murawie pojawi się natomiast obrońca Robert Gumny, który pierwsze dwa mecze opuścił z powodu problemów żołądkowych. Do jedenastki wraca Konrad Michalak, którego Michniewicz w ostatnim spotkaniu wpuścił na murawę dopiero w drugiej połowie. Do środka pola przesunięty został Karol Fila. W porównaniu z jedenastką na mecz z gospodarzami, w składzie brakuje Pawła Bochniewicza i Filipa Jagiełły.



W jedenastce Hiszpanów również jest kilka zmian. Na ławce usiądą m.in. Jesus Vallejo i Borja Mayoral. Od pierwszej minuty zagra natomiast Fabian Ruiz - pomocnik Napoli w meczu z Belgią pauzował z powodu urazu.



Pierwszy gwizdek meczu Hiszpania - Polska o godz. 21. Polakom awans do półfinału mistrzostw Europy zapewni remis.



Polska: Grabara - Gumny, Wieteska, Bielik, Pestka - Michalak, Dziczek, Fila, Żurkowski, Szymański - Buksa



Hiszpania: Sivera - Aguirregabiria, Nunez, Mere, Martin - Ruiz, Roca, Ceballos - Olmo, Fornals, Oyarzabal



