Pod coraz większym znakiem zapytania stoi występ Dawida Kownackiego w sobotnim (godz. 21) meczu z Hiszpanią na mistrzostwach Europy do lat 21. Kapitan reprezentacji Polski w piątek trenował tylko indywidualnie, a i tak bardzo szybko przerwał zajęcia.

Problemy zdrowotne "Kownasia", a dokładnie problemy z mięśniem dwugłowym, dają znać o sobie. Uraz, który uniemożliwił naszemu napastnikowi dokończenie meczu z Włochami (1-0) nie chce dać za wygraną.

Kapitan "Biało-Czerwonych" podczas piątkowych zajęć kadry nie ćwiczył z drużyną. Piłkarz podjął tylko indywidualne zajęcia zaordynowane przez trenera Czesława Michniewicza, a i tak nie zdołał ich dokończyć.

To sprawia, że szanse na występ 22-latka w sobotnim, arcyważnym meczu z Hiszpanią nie są wielkie. A przed młodymi Orłami, którzy imponująco rozpoczęli ME we Włoszech i San Marino od wygranych z Belgią i Italią, gra o podwójną pulę. Stawką batalii będzie awans do półfinału czempionatu, a już sam podział punktów zapewni Polakom także awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio.

Jeśli okaże się, że Kownacki nie będzie zdolny wystąpić, w napadzie najpewniej zastąpi go Adam Buksa, który wszedł z ławki w spotkaniu z Włochami. Trener Michniewicz w odwodzie ma jeszcze Karola Świderskiego i Pawła Tomczyka.



