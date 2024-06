EURO się nie zaczęło, a tu takie wyróżnienie dla reprezentanta Polski. Hiszpanie ogłaszają

Gdyby nie feralne kontuzje kluczowych zawodników na czele z Robertem Lewandowskim , reprezentacja Polski przystępowałaby do finałów EURO 2024 w znakomitych nastrojach. W końcu w sparingach przed mistrzostwami Europy udało się pokonać dwóch finalistów - Ukrainę i Turcję . Widać, że drużyna pod okiem Michała Probierza stale się rozwija , a rywale podchodzą z respektem do biało-czerwonych.

Kadra na Holandię wybrakowana. Polaków czeka trudne zadanie

Polacy rozpoczną turniej od spotkania z Holandią. Niestety na pewno zabraknie w nim Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych naderwał w meczu towarzyskim z Turcją mięsień dwugłowy uda, a lekarze robią, co mogą, by był on gotowy do rywalizacji z Austrią. Gra będzie musiała opierać się na innych piłkarzach, a talentu na szczęście u nas dostatek.