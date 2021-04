Euro 2020. Znamy bazę Polaków, jest decyzja w sprawie szczepień

Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki zdradził Interii, że bazą Polaków na mistrzostwa Europy najprawdopodobniej będzie Sopot. Zabrał też głos na temat szczepień Paulo Sousy oraz reprezentantów Polski.

- Naszą bazą podczas Euro będzie na 99 procent Sopot. Będziemy przebywać w Polsce, będziemy mieć tam wszystko czego potrzebujemy, m.in świeże powietrze. Po obozie w Opalenicy przejedziemy nad polskie morze - przekazał w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem z Interii Maciej Sawicki.

Pierwotnie "Biało-Czerwoni" chcieli stacjonować w Dublinie, skąd mieliby także blisko do Bilbao na mecz z Hiszpanią. Zamieszanie z koronawirusem sprawiło jednak, że UEFA zmieniła część miast-gospodarzy i Polacy swoje spotkania grupowe zagrają w Sewilli i St. Petersburgu.

Szczepienia dla reprezentantów będą dobrowolne

Zanim dojdzie do wyjazdu na Euro, reprezentanci Polski oraz sztab szkoleniowy zostanie zaszczepiony.



- Paulo Sousa zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi w ten weekend lub w najbliższy poniedziałek wraz z całym swoim sztabem. Będzie też oglądał finał Pucharu Polski w Lublinie pomiędzy Arką Gdynia a Rakowem Częstochowa - powiedział Sawicki.



- Szczepienia dla naszych reprezentantów będą dobrowolne. Czy Robert Lewandowski się zaszczepi? Na ile go znam, a wiem, że się interesuje szczepionkami, to on się zaszczepi - skomentował sekretarz generalny PZPN.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Kamil Glik / AFP

Zbigniew Czyż, WG