- Jesteśmy tutaj po to, żeby robić trudne rzeczy - stwierdził prezes PZPN po ogłoszeniu wyników losowania. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zmierzy się z Hiszpanią, Szwecją i jedną z drużyn, które grają w barażach.

- To są mistrzostwa Europy. Musimy mieć świadomość, że trafimy na dobrych przeciwników, my też musimy być w dobrej dyspozycji. Gramy w podobnej konfiguracji, jak było to we Francji. Pierwszy mecz możemy zagrać z Irlandią Północną, drugi z Hiszpanią czyli podobnie jak w przypadku meczu z Niemcami. Ostatni natomiast przeciwko Szwecji, podobny rywal do Ukrainy, nawet mają te same koszulki - powiedział prezes PZPN w rozmowie z TVP Sport.

- Uważam, że nie ma większej różnicy pomiędzy Turcją, Szwecją, Portugalią i Republiką Czech. Te drużyny się właściwie niczym nie różnią. Z każdą z nich jest ciężko wygrać. Graliśmy już z niektórymi i mieliśmy problemy z nimi, a oni z nami. Hiszpania to nie jest dla nas wygodny przeciwnik, zwłaszcza gdy gramy na jej terenie. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby robić trudne rzeczy. Skupmy się na pierwszym meczu, bo może być decydujący - stwierdził Boniek.

- Droga jest ciężka, ale w sporcie nie ma łatwo. Teraz skupimy się na kwestiach logistycznych. Mamy już umówione spotkania w Dublinie. Zagramy tam dwa mecze, więc najlepszą opcją będzie właśnie tam zrobić naszą bazę - zakończył rozmowę z TVP Zbigniew Boniek.



