Trzy zwycięstwa, remis i cztery porażki - to bilans dotychczasowych ośmiu meczów piłkarskiej reprezentacji Polski ze Słowacją, która w czwartek awansowała do przyszłorocznych mistrzostw Europy i będzie jej grupowym rywalem. Bramki: 13-12 na korzyść "Biało-Czerwonych". Złe wspomnienia z rywalizacji z sąsiadami ma Adam Nawałka, za którego kadencji przegraliśmy ze Słowakami 0-2 we Wrocławiu i była to ostatnia jak dotąd konfrontacja między nami.

Pierwsze dwie potyczki odbyły się w eliminacjach mistrzostw Europy 1996. Najpierw w Zabrzu Polacy wygrali 5-0, a następnie w Bratysławie przegrali 1:4. W tym drugim spotkaniu czerwone kartki ujrzeli Roman Kosecki i Piotr Świerczewski.

Potem obie ekipy dwukrotnie spotkały się towarzysko. W Bratysławie w listopadzie 1998 roku Polacy zwyciężyli 3-1, po dwóch golach Wojciecha Kowalczyka i jednym Piotra Reissa.

Do następnego meczu doszło już za kadencji selekcjonera Leo Beenhakkera. W lutym 2007 roku w hiszpańskim Jerez padł remis 2-2, choć do przerwy Polacy przegrywali 0-2.

Dwa następne spotkania odbyły się w eliminacjach mundialu 2010. Najpierw w Bratysławie gospodarze wygrali 2-1, choć to biało-czerwoni prowadzili po trafieniu Euzebiusza Smolarka. Jednak w pięciu ostatnich minutach stracili dwa gole wskutek błędów bramkarza Artura Boruca i obrońców.

W rewanżu na zaśnieżonym boisku Stadionu Śląskiego Słowacy pokonali drużynę prowadzoną przez Stefana Majewskiego 1-0 i przypieczętowali awans do MŚ. Jedyną bramkę zdobyli po samobójczym strzale Seweryna Gancarczyka.

W maju 2012 przygotowująca się do Euro 2012 drużyna trenera Franciszka Smudy wygrała sparing w Klagenfurcie 1-0, po trafieniu Damiena Perquisa.

Ostatnia dotychczas potyczka miała miejsce 15 listopada 2013 we Wrocławiu, kiedy w roli selekcjonera biało-czerwonych debiutował Adam Nawałka. Nie był to udany początek jego pracy z drużyną narodową, gdyż goście zwyciężyli 2:0.

Bilans meczów Polski ze Słowacją:

07.06.1995, Zabrze: Polska - Słowacja 5-0 el. ME

11.10.1995, Bratysława: Słowacja - Polska 4-1 el. ME

10.11.1998, Bratysława: Słowacja - Polska 1-3

07.02.2007, Jerez: Polska - Słowacja 2-2

15.10.2008, Bratysława: Słowacja - Polska 2-1 el. MŚ

14.10.2009, Chorzów: Polska - Słowacja 0-1 el. MŚ

26.05.2012, Klagenfurt: Polska - Słowacja 1-0

15.11.2013, Wrocław: Polska - Słowacja 0-2

bilans: 8 meczów; 3 zwycięstwa Polski, 1 remis, 4 porażki; bramki: 13-12

