Reprezentacja Polski podczas Euro 2020 na pewno zmierzy się z Hiszpanią i Szwecją. Selekcjonerzy obu drużyn są dobrej myśli po losowaniu.

Euro 2020 potrwa od 12 czerwca do 12 lipca. Spotkania odbywać się będą na 12 stadionach w 12 krajach. Polska zagra z Hiszpanią w Bilbao, a dwa pozostałe mecze fazy grupowej rozegra w Dublinie.

Hiszpania

- Szczerze jestem zadowolony z tego losowania. Grupa F jest według mnie o wiele gorsza. Teraz musimy skupić się na dokładnym rozpracowaniu reprezentacji Polski. Wiemy, że byliście pierwsi w swojej grupie i bardzo dobrze poszły wam eliminacje – powiedział w rozmowie z TVP Sport Luis Enrique.



Szwecja

- Muszę przyznać, że miałem swoje wymarzone losowanie i ono się nie spełniło, ale to są mistrzostwa. Trzeba pracować, a nie marzyć. Pozytywem jest na pewno to, że pierwszy meczy zagramy z najtrudniejszym rywalem, czyli Hiszpanią. Często te najlepsze drużynie nie są jeszcze wtedy w szczycie formy. Euro 2020 to jednak nie tylko starcie z Hiszpanią. Kolejne dwa spotkania zagramy w Dublinie ze słabszymi rywalami, ostatecznie jest dobrze – stwierdził w rozmowie z TVP Janne Andersson.

