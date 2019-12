W Euro 2020 reprezentacja Polski zmierzy się z Hiszpanią, Szwecją i kimś z czwórki Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia, Irlandia Północna. Do wyników sobotniego losowania odniósł się Robert Lewandowski. – To trudna grupa – powiedział kapitan polskiej kadry. Odniósł się także do swojej obecności na gali przyznania "Złotej Piłki" w Paryżu.

Zaraz po przegranym 1-2 meczu z Bayerem Leverkusen, Robert Lewandowski skomentował losowanie fazy grupowej Euro 2020. - To trudna grupa. Jeszcze się nad nią nie zastanawiałem - powiedział napastnik Bayernu Monachium, w rozmowie z Eleven Sports.

- To są mistrzostwa Europy. Patrząc na to, jak wyglądało to ostatnio, forma turniejowa zdecyduje o tym, kto będzie grał dalej i jak będzie grał. Od pierwszego meczu trzeba być przede wszystkim dobrze przygotowanym fizycznie, a wtedy łatwiej się może grać - dodał Lewandowski.

Przyznał też, że w poniedziałek, po raz pierwszy pojawi się na gali przyznania "Złotej Piłki". - Będę w Paryżu. Dostałem zaproszenie i z niego skorzystam - powiedział.

