Po losowaniu grup Euro 2020 działaczy PZPN-u czekało mnóstwo pracy logistycznej. W czwartek poznaliśmy bazę, w której Orły zamieszkają podczas turnieju, a także listę sparingpartnerów, a w piątek portal Łączy Nas Piłka poinformował, gdzie zostaną rozegrane poszczególne mecze. Polscy kibice mogą się cieszyć - grę reprezentacji będzie można podziwiać w czterech różnych miastach.

Jak pisaliśmy w czwartek, Polacy sprawdzą swoją formę przed mistrzostwami w starciach z: Finlandią, Ukrainą, Rosją i Islandią.

Wiedzieliśmy już, że wszystkie mecze odbędą się na terytorium Polski. Teraz poznaliśmy dokładne lokalizacje.

27 marca Orły podejmą Finlandię na stadionie we Wrocławiu, cztery dni później Ukraina przyjedzie na Stadion Śląski, Rosję ugościmy 2 czerwca na PGE Narodowym, a z Islandią zagramy w Poznaniu 9 czerwca.

- Zmierzymy się z bardzo dobrymi, wymagającymi rywalami. Trzech z nich to również finaliści Euro 2020, a czwarty zespół gra w barażu i ma duże szanse znaleźć się na mistrzostwach. Te mecze na pewno pomogą nam w jak najlepszym przygotowaniu się do turnieju - mówił Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN, cytowany w oficjalnym serwisie internetowym federacji.



Finlandia, Rosja i Ukraina to finaliści mistrzostw Europy 2020. Pierwsze dwie drużyny znalazły się nawet w jednej grupie - B (Dania, Finlandia, Belgia, Rosja). Ukraina trafiła z kolei do grupy C, w której zmierzy się z Holandią, Austrią i zwycięzcą barażu D.

Islandia natomiast zagra w marcu w barażu A (Islandia, Bułgaria, Węgry, Rumunia). Jeśli wygra, to trafi do grupy F, w której czekają już Portugalia, Francja i Niemcy.

TB