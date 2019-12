Polski Związek Piłki Nożnej wybrał bazę dla naszej reprezentacji na finały Euro 2020. "Biało-Czerwoni" będą stacjonować w Portmanrock Hotel w Dublinie. Związek potwierdził też, z kim nasza kadra zmierzy się w meczach kontrolnych przed ME.

Reprezentacja Polski rozegra cztery mecze kontrolne. 27 marca z Finlandią, 31 marca z Ukrainą, 2 czerwca z Rosją i 9 czerwca z Islandią. Wszystkie cztery spotkania odbędą się w Polsce. PZPN wkrótce poinformuje, na jakich stadionach rozegrane zostaną sparingi.



- Zmierzymy się z bardzo dobrymi, wymagającymi rywalami. Trzech z nich to również finaliści Euro 2020, a czwarty zespół gra w barażu i ma duże szanse znaleźć się na mistrzostwach. Te mecze na pewno pomogą nam w jak najlepszym przygotowaniu się do turnieju - powiedział Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN, cytowany w oficjalnym serwisie internetowym federacji.

Finlandia, Rosja i Ukraina to finaliści mistrzostw Europy 2020. Pierwsze dwie drużyny znalazły się nawet w jednej grupie - B (Dania, Finlandia, Belgia, Rosja). Ukraina trafiła z kolei do grupy C, w której zmierzy się z Holandią, Austrią i zwycięzcą barażu D.

Z kolei Islandia zagra w marcu w barażu A (Islandia, Bułgaria, Węgry, Rumunia). Jeśli wygra, to trafi do grupy F, w której czekają już Portugalia, Francja i Niemcy.

Nasz zespół dotrze do swojej bazy w Irlandii 10 czerwca. Portmanrock Hotel jest położony 20 km od stadionu w Dublinie i nieco ponad kwadrans od lotniska.



Podopieczni Jerzego Brzęczka rozpoczną grę na Euro 2020 w grupie E 15 czerwca od meczu w Dublinie ze zwycięzcą tzw. ścieżki barażowej. Pięć dni później zmierzą się w Bilbao z Hiszpanią, a 24 czerwca w Dublinie ze Szwecją.



