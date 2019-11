Poznaliśmy grupy Euro 2020. Polska trafiła do grupy E. Zmierzymy się z Hiszpanią i Szwecją. Pierwszy mecz zagramy w Dublinie 15 czerwca ze zwycięzcą baraży B, w których o awans będą walczyć Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja i Irlandia.

Podział na grupy Euro 2020:

Grupa A (Baku i Rzym)

Turcja



Włochy

Walia



Szwajcaria

Grupa B (Kopenhaga i Sankt Petersburg)



Dania

Finlandia

Belgia

Rosja

Grupa C (Amsterdam i Bukareszt)



Holandia

Ukraina

Austria

zwycięzca baraży D (Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna, Kosowo)



Grupa D (Glasgow i Londyn)

Anglia



Chorwacja

zwycięzca baraży C (Szkocja, Izrael, Norwegia lub Serbia)

Czechy



Grupa E (Bilbao i Dublin)



Hiszpania



Szwecja

Polska

zwycięzca baraży B (Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia)

Grupa F (Budapeszt i Monachium)



zwycięzca baraży A (Islandia, Rumunia, Bułgaria lub Węgry)

Portugalia

Francja

Niemcy

Ceremonia losowania rozpoczęła się od części artystycznej, po której oglądaliśmy prezentację 12 miast-gospodarzy. Portugalczycy, Ricardo Carvalho i Joao Mario wnieśli trofeum za mistrzostwo Europy, którego bronić będą ich rodacy. Carvalho pozostał na scenie i wziął udział w losowaniu. Oprócz niego losowali też m.in. Iker Casillas, Philipp Lahm, Theodoros Zagorakis czy Ruud Gullit, który wylosował Polskę.



Najpierw poznaliśmy miejsca poszczególnych reprezentacji w grupach. Wpłynie to na terminarz spotkań. Ukraina dostała drugie miejsce w grupie C, Hiszpania pierwsze grupie E, Niemcy czwarte w grupie E, Belgia trzecie w grupie B. Włosi trafili na drugie miejsce w grupie A, a Anglia na pierwsze w grupie D.



Następnie losowany był drugi koszyk, w którym znajdowała się Polska. Pierwsza jednak została wylosowana Szwajcaria i zagra w grupie z Włochami. Do grupy C trafiła Holandia. Rosja zagra w grupie B, a Chorwacja w D. Polacy zmierzą się z Hiszpanią w grupie E. Z kolei do grupy F trafiła Francja.



Francesco Totti (z lewej) i Ruud Gullit, który wylosował Polskę

Z trzeciego koszyka pierwsza została wylosowana Turcja. Zagra ona w grupie A. Z kolei Austria trafia na trzecią pozycję w grupie C. Czechy trafiają do grupy D. Kolejną wylosowaną drużyną była Dania, która zagra w grupie B. Z kolei do naszej grupy trafia Szwecja. Obrońca tytułu, Portugalia, trafia do grupy F.



W ostatnim koszyku znalazły się Walia i Finlandia i drużyny, które zagrają w czterech barażach. Walijczycy zagrają w grupie A, a Finowie w B.

Wiemy też, w jakich grupach zagrają zwycięzcy baraży. Drużyna, która wygra najmocniej obsadzony baraż, znajdzie się w grupie F. Z kolei zwycięzca teoretycznie najsłabszego barażu zagra w grupie C, a zwycięzca barażu C zagra w grupie D. Do naszej grupy trafi ktoś z grona: Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja, Irlandia.



Po raz pierwszy w historii mistrzostw Europy zespoły rywalizować będą aż w 12 krajach. Wielki finał rozegrany zostanie w Londynie. Grupa E, w której zagra reprezentacja Polski rywalizować będzie w Dublinie i Bilbao. Rywalizację rozpoczniemy 15 czerwca w Dublinie, ze zwycięzcą barażu. Później przeniesiemy się do Bilbao i 20 czerwca zmierzymy się z Hiszpanią. Na zakończenie fazy grupowej, 24 czerwca znowu w Dublinie zagramy ze Szwecją.

Piłkarze reprezentacji Polski

Jeżeli w barażach A zagrają Rumunia i Węgry i wygra je Rumunia, wówczas Rumunia będzie w grupie C, a zwycięzca baraży D w grupie F.

Jeżeli w barażach A zagrają Rumunia i Węgry i wygrają je Węgry, wówczas Węgry będą w grupie F, a zwycięzca baraży D w grupie C.

Jeżeli w barażach C zagrają Szkocja i Węgry i wygrają je Węgry, wówczas Węgry będą w grupie F, a zwycięzca baraży D w grupie D.

Jeżeli w barażach C zagrają Szkocja i Rumunia i wygra je Rumunia, wówczas Rumunia będzie w grupie C, a zwycięzca baraży D w grupie D.

W każdym z czterech turniejów barażowych odbędą się półfinały i finał, którego zwycięzca zagra na Euro. Drużyny, które awansują z baraży, nie trafią do grupy A i B.



Turnieje barażowe:

ścieżka A



półfinał I: Islandia - Rumunia



półfinał II: Bułgaria - Węgry

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału II)

ścieżka B

półfinał I: Bośnia i Hercegowina - Irlandia Północna



półfinał II: Słowacja - Irlandia

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału I)

ścieżka C



półfinał I: Szkocja - Izrael



półfinał II: Norwegia - Serbia

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału II)

ścieżka D



półfinał I: Gruzja - Białoruś



półfinał II: Macedonia Północna - Kosowo

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału I)

