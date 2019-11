​Zakończyła się faza grupowa eliminacji mistrzostw Europy w 2020 roku. Poznaliśmy 20 finalistów przyszłorocznego turnieju, pozostałych czterech wyłonią wiosenne baraże. Już 30 listopada (18:00) w Bukareszcie odbędzie się losowanie grup turnieju finałowego, w którym reprezentacja Polski znajdzie się w drugim koszyku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. Euro 2020. Polska - Słowenia 3-2 w ostatnim meczu eliminacyjnym. Wideo INTERIA.TV

Koszyki

O podziale na koszyki w losowaniu finałów ME decydują kolejno: miejsce w grupie eliminacyjnej, liczba punktów (bez meczów z szóstą drużyną grupy), różnica bramek, liczba zdobytych bramek, liczba zdobytych bramek wyjazdowych, liczba wygranych, liczba wyjazdowych wygranych, żółte i czerwone kartki, pozycja rankingowa w Lidze Narodów 2018/19.



Reklama

1. Belgia 1 8 24 27- 3

2. Włochy 1 8 24 26- 4 A

3. Anglia 1 8 21 37- 6 D

4. Niemcy 1 8 21 30- 7 F

5. Hiszpania 1 8 20 22- 5 E

6. Ukraina 1 8 20 17- 4

-----------------------------

7. Francja 1 8 19 19- 4

8. Polska 1 8 19 13- 5

9. Szwajcaria 1 8 17 19- 6

10. Chorwacja 1 8 17 17- 7

11. Holandia 2 8 19 24- 7 C

12. Rosja 2 8 18 19- 8 B

-----------------------------

13. Portugalia 2 8 17 22- 6

14. Turcja 2 8 17 10- 3

15. Dania 2 8 16 23- 6 B

16. Austria 2 8 16 13- 8

17. Szwecja 2 8 15 16- 9

18. Czechy 2 8 15 13-11

-----------------------------

19. Walia 2 8 14 10- 6

20. Finlandia 2 8 12 11-10

21. zwycięzca baraży A

22. zwycięzca baraży B

23. zwycięzca baraży C

24. zwycięzca baraży D

Turniej finałowy

Mistrzostwa Europy 2020 zostaną rozegrane w 12 krajach. Jeżeli reprezentacja kraju, w którym będą rozgrywane mecze grupowe, awansuje do turnieju finałowego, będzie automatycznie przydzielona do odpowiedniej grupy.



Grupa A (Baku i Rzym) - Włochy, (koszyk 2), (koszyk 3), Walia/Finlandia

Grupa B (Kopenhaga i Sankt Petersburg) - Belgia, Rosja, Dania, Walia/Finlandia

Grupa C (Amsterdam i Bukareszt) - Ukraina, Holandia, (koszyk 3), zwycięzca baraży A/D

Grupa D (Glasgow i Londyn) - Anglia, (koszyk 2), (koszyk 3), zwycięzca baraży C

Grupa E (Bilbao i Dublin) - Hiszpania, (koszyk 2), (koszyk 3), zwycięzca baraży B

Grupa F (Budapeszt i Monachium) - Niemcy, (koszyk 2), (koszyk 3), zwycięzca baraży A/D



Rosja z przyczyn politycznych nie może grać w jednej grupie z Ukrainą oraz Kosowem.



Każdy z gospodarzy rozegra co najmniej dwa mecze we własnym kraju:

- jeżeli obaj gospodarze grupy awansują bezpośrednio lub obaj awansują do baraży, losowanie zdecyduje, kto zagra trzy mecze u siebie

- jeżeli jeden z gospodarzy awansuje bezpośrednio, a drugi do baraży (lub nie awansuje), reprezentacja, która awansowała bezpośrednio, rozegra trzy mecze grupowe u siebie

- jeżeli jeden gospodarz awansuje do baraży, a drugi nie awansuje, zagra on wszystkie mecze na własnym stadionie



Trzy mecze u siebie na pewno zagrają Włochy w grupie A (Azerbejdżan odpadł), Holandia w grupie C (Rumunia zagra w barażach), Anglia w grupie D (Szkocja zagra w barażach), Hiszpania w grupie E (Irlandia zagra w barażach) i Niemcy w grupie F (Węgry zagrają w barażach). O tym, kto zagra trzy mecze u siebie w grupie B (Dania i Rosja awansowały bezpośrednio), zdecyduje losowanie 22 listopada (12:00) w Nyonie.