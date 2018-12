Losowana z pierwszego koszyka Polska ma szansę trafić na kilku teoretycznie słabszych rywali w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020. 55 reprezentacji narodowych utworzy 10 grup. Ceremonia w Dublinie rozpocznie się w południe.

Podział drużyn na koszyki - dokonany na podstawie wyników w pierwszej edycji Ligi Narodów - wygląda ciekawie, dlatego wiele zależy od losu.



Z pierwszego koszyka można trafić choćby na Islandię, Izrael, Estonię, Gibraltar i San Marino. Jeżeli jednak los będzie mniej łaskawy, możliwa jest grupa np. z Niemcami, Serbią, Grecją, Białorusią i Łotwą.



W najwyższym koszyku, oprócz Polski, znalazły się: Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja oraz zwycięzcy grup najwyższej dywizji Ligi Narodów: Anglia, Holandia, Portugalia i Szwajcaria. Wiadomo, że na te zespoły biało-czerwoni nie trafią.



Reprezentacje 55 członków UEFA utworzą łącznie 10 grup - pięć po pięć drużyn i pięć po sześć zespołów.



Turniej finałowy (12 czerwca - 12 lipca 2020) odbędzie się w 12 miastach na całym kontynencie. To oznacza, że tym razem nie ma gospodarza, który byłby zwolniony z eliminacji.



Poza podziałem na koszyki jest kilka innych czynników, które mogą wpłynąć na kształt grup, np. w jednej nie może znaleźć się więcej niż dwóch gospodarzy Euro 2020 - Azerbejdżan, Dania, Anglia, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Irlandia, Rumunia, Rosja, Szkocja i Hiszpania.



Ograniczenie dotyczy też m.in. krajów o srogich zimach (np. Białoruś, Islandia, Finlandia) - nie może być ich w grupie więcej niż dwa. Ważnym czynnikiem będzie również odległość między państwami, np. Kazachstan nie może trafić jednocześnie na Portugalię i na Islandię.



Faza grupowa kwalifikacji rozpocznie się w marcu i potrwa do listopada 2019 roku. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, a pozostałych czterech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na marzec 2020 roku. Wezmą w nich udział najlepsze drużyny z poszczególnych dywizji Ligi Narodów, które nie zakwalifikowały się do mistrzostw Europy w tradycyjnych kwalifikacjach.



Polską federację w Dublinie reprezentuje sześć osób. Prezes Zbigniew Boniek będzie tam obecny jako członek Komitetu Wykonawczego UEFA, natomiast pięcioosobową delegację PZPN tworzą: selekcjoner Jerzy Brzęczek, wiceprezes ds. szkoleniowych Marek Koźmiński, sekretarz generalny federacji Maciej Sawicki, rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski oraz odpowiedzialny za sprawy logistyczne Łukasz Gawrjołek.



Początek ceremonii losowania o godz. 12 czasu polskiego.



Podział na koszyki:





Koszyk finalistów Ligi Narodów (trafią do grup A-D): Szwajcaria, Portugalia, Holandia, Anglia

Koszyk 1 (grupy E-J): Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Polska

Koszyk 2: Niemcy, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Dania, Szwecja, Rosja, Austria, Walia, Czechy

Koszyk 3: Słowacja, Turcja, Irlandia, Irlandia Płn., Szkocja, Norwegia, Serbia, Finlandia, Bułgaria, Izrael

Koszyk 4: Węgry, Rumunia, Grecja, Albania, Czarnogóra, Cypr, Estonia, Słowenia, Litwa, Gruzja

Koszyk 5: Macedonia, Kosowo, Białoruś, Luksemburg, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Gibraltar, Wyspy Owcze

Koszyk 6: Łotwa, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino







Terminarz turnieju eliminacyjnego:





1. kolejka: 21-23 marca 2019 roku 2. kolejka: 24-26 marca 2019 Półfinały Final Four Ligi Narodów: 5-6 czerwca 2019 3. kolejka: 7-8 czerwca 2019 Finał i mecz o 3. miejsce Final Four Ligi Narodów: 9 czerwca 2019 4. kolejka: 10-11 czerwca 2019 5. kolejka: 5-7 września 2019 6. kolejka: 8-10 września 2019 7. kolejka: 10-12 października 2019 8. kolejka: 13-15 października 2019 9. kolejka: 14-16 listopada 2019 10. kolejka: 17-19 listopada 2019 Losowanie par barażowych: 22 listopada 2019 Losowanie fazy grupowej Euro 2020: 1 grudnia 2019 Baraże - półfinały: 26-28 marca 2020 Baraże - finały: 29-31 marca 2020 Turniej finałowy: 12 czerwca - 12 lipca 2020