W sobotę w Bukareszcie odbędzie się losowanie piłkarskich mistrzostw Europy 2020, które zorganizuje dwanaście krajów. Polska znajduje się w drugim koszyku. Uczestnicy utworzą sześć grup, ale "Biało-Czerwoni" mogą trafić tylko do jednej z czterech.

Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 12 czerwca - 12 lipca i odbędzie się na 12 stadionach w 12 krajach. Władze futbolu na Starym Kontynencie chciały w ten sposób uczcić 60. rocznicę pierwszych mistrzostw Europy.

Grupa A będzie rywalizować w Rzymie (mecz otwarcia) i Baku, grupa B w Kopenhadze i Sankt Petersburgu, C w Amsterdamie i Bukareszcie, D w Londynie i Glasgow, E w Bilbao i Dublinie, a grupa F w Monachium i Budapeszcie. W każdej może wystąpić maksymalnie dwóch współgospodarzy. Półfinały i finał odbędą się na Wembley w Londynie.

Z racji powierzenia organizacji aż 12 krajom, tym razem żaden zespół nie był zwolniony z eliminacji.

Reprezentacje gospodarzy, które już wywalczyły awans, zostały automatycznie przydzielone do grup w swoim kraju.

Zespoły podzielono na cztery koszyki, zgodnie z rankingiem na podstawie wyników uzyskanych w eliminacjach Euro 2020 (oprócz meczów z szóstymi w tabeli drużynami, bowiem niektóre grupy kwalifikacyjne były pięciozespołowe).

Polska znajduje się w drugim koszyku, czyli na pewno nie spotka się z będącymi tam Francją, Szwajcarią, Chorwacją, Holandią oraz Rosją.

To oznacza, że "Biało-Czerwoni" nie trafią do grupy B, gdzie współgospodarzem jest Rosja, a także do grupy C - gdzie znalazła się m.in. Holandia.

Pierwszy koszyk tworzą Belgia, Włochy, Anglia, Niemcy, Hiszpania i Ukraina, trzeci - Portugalia, Turcja, Dania, Austria, Szwecja i Czechy, a czwarty - Walia, Finlandia oraz zwycięzcy czterech turniejów barażowych.

Łącznie 24 zespoły zostaną podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwa najlepsze z każdej z nich oraz cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

Zdjęcie Reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak / AFP

Na razie znanych jest tylko 20 uczestników, czterech ostatnich wyłonią marcowe baraże, powstałe w oparciu m.in. o wyniki uzyskane w pierwszej edycji Ligi Narodów.

Z turniejów barażowych awans uzyskają: z tzw. ścieżki A - Islandia, Rumunia, Bułgaria lub Węgry, ze ścieżki B - Słowacja, Irlandia, Bośnia i Hercegowina lub Irlandia Północna, ze ścieżki C - Norwegia, Serbia, Szkocja lub Izrael, natomiast z teoretycznie najsłabszej ścieżki D - Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna lub Kosowo.

W każdej ze ścieżek odbędą się mecze półfinałowe, a następnie finał, który wyłoni po jednym z czterech uczestników Euro 2020.

Wiadomo już, że te zespoły po wywalczeniu awansu nie trafią do grup A i B.

Każdy ze współgospodarzy przyszłorocznych mistrzostw Europy rozegra co najmniej dwa mecze u siebie. W związku z tym, że w grupie B wystąpią dwa takie kraje - Rosja oraz Dania, losowanie przeprowadzone 22 listopada rozstrzygnęło o tym, kto zagra trzykrotnie u siebie. Szczęście uśmiechnęło się do Duńczyków.

W pozostałych grupach na razie jest znany jeden gospodarz, który dzięki bezpośredniemu awansowi na mistrzostwa rozegra trzy mecze u siebie (Włochy, Holandia, Anglia, Hiszpania oraz Niemcy).

Z powodów politycznych Rosja nie może znaleźć się w jednej grupie z Ukrainą oraz Kosowem (jeżeli awansuje z baraży).

Zasady dotyczące przydziału współgospodarzy do konkretnych grup, podział na koszyki oraz uwarunkowania polityczne sprawiły, że częściowo poznano już skład niektórych grup. W B - oprócz wymienionych Rosji i Danii - wystąpi Belgia. Natomiast Ukraina trafi do grupy C, razem ze znajdującą się tam jako współgospodarz Holandią.

Sobotnia ceremonia losowania w Bukareszcie rozpocznie się o godz. 18.

Podział na koszyki przed losowaniem grup ME 2020:

koszyk 1: Belgia, Włochy, Anglia, Niemcy, Hiszpania, Ukraina



koszyk 2: Francja, Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia, Rosja



koszyk 3: Portugalia, Turcja, Dania, Austria, Szwecja, Czechy



koszyk 4: Walia, Finlandia, czterech zwycięzców turniejów barażowych

Z marcowych turniejów barażowych awansują zwycięzcy czterech tzw. ścieżek:

ścieżka A

półfinał I: Islandia - Rumunia

półfinał II: Bułgaria - Węgry

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału II)

ścieżka B

półfinał I: Bośnia i Hercegowina - Irlandia Północna półfinał II: Słowacja - Irlandia

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału I)

ścieżka C

półfinał I: Szkocja - Izrael

półfinał II: Norwegia - Serbia

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału II)

ścieżka D

półfinał I: Gruzja - Białoruś

półfinał II: Macedonia Północna - Kosowo

(gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału I)