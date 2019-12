Hiszpańskie media zgodnie podkreślają w niedzielę, że Polska będzie najtrudniejszym z rywali podopiecznych Luisa Enrique w grupie E piłkarskich mistrzostw Europy. W ekipie biało-czerwonych wyróżniają szczególnie napastników.

Dziennik “Marca" zaznacza, że choć Polacy i Szwedzi, to bardzo solidne ekipy, to jednak uważa obu rywali za stosunkowo łatwych do pokonania. Mniej wagi przywiązuje do czwartego zespołu grupy E, którego wyłoni rywalizacja między zwycięzcami pojedynków Irlandia Północna - Bośnia i Hercegowina oraz Słowacja - Irlandia.

Wydawany w Madrycie dziennik porównując potencjał innych grup piłkarskich mistrzostw Europy nazywa grupę E mianem “łagodnej". Wskazuje, że sprzyjać Hiszpanii będzie fakt rozgrywania wszystkich trzech meczów grupowych w położonym na północy tego kraju mieście Bilbao.

Telewizja publiczna TVE oraz dziennik sportowy “AS" wskazują na Polskę jako najgroźniejszego rywala Hiszpanów. Komentatorzy obu mediów podkreślają, że siłą polskiego zespołu jest przede wszystkim atak.

“AS" wskazuje, że Polska niemal “spacerkiem" dostała się na Euro 2020, głównie dzięki postawie swojej ofensywy.

“Siłą tego zespołu jest atak. Bez wątpienia Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik należą do czołówki napastników Starego Kontynentu" - napisała stołeczna gazeta.

“AS" twierdzi, że po fatalnej postawie na Mundialu w Rosji, gdzie “Polakom nie udało się wyjść z najsłabszej grupy turnieju" Jerzy Brzęczek utrzymał większość graczy reprezentacji, która bazuje “na weteranach". “Dla tej generacji zawodników będzie to zapewne ostatnia szansa, aby osiągnąć coś na Euro" - napisał hiszpański dziennik.

Gazeta wskazuje, że rozgrywany w Bilbao 20 czerwca mecz przeciwko Polsce będzie kolejną rywalizacją selekcjonerów na wielkim turnieju. Przypominają, że Jerzy Brzęczek oraz Luis Enrique grali przeciwko sobie jako piłkarze w finale igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 r.

Z kolei “ABC" wskazuje, że choć reprezentacja Polski ma swoje ograniczenia, to jednak czwarty z rzędu udział biało-czerwonych w Euro dowodzi, że jest to zespół mający już swoją pozycję na Starym Kontynencie.

“Obecna ekipa Polski to przede wszystkim Robert Lewandowski. Od czasu swojego debiutu w Delcie Warszawa gra już 16 sezonów, podczas których zdobył łącznie 292 gole. W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów trafił do bramki rywala aż czterokrotnie" - napisał “ABC".

Stołeczny dziennik w drużynie Jerzego Brzęczka wyróżnia poza Lewandowskim, Milikiem i Piątkiem również Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka oraz Wojciecha Szczęsnego.

